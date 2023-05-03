Бод зоз госцованя

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – Внєдзелю, 30. априла рукометаше Русина свойо 12. коло у Трецей рукометней лиґи „Сивер”, у Бачким Ґрачцу, одбавели нєришено процив екипи Борца, зоз резултатом 24:24 (13:12).

На тим рукометним стретнуцу, зменьовали ше у водству раз домашня, раз госцуюца екипа, а през цали цек стретнуца нєришени резултат бул повторени аж дзешецраз. Найрозположенши у госцуюцей екипи бул капитен Михайло Мудри хтори посцигнул аж 9 ґоли. Окрем нього, пейц ґоли дал Борис Югик, Мирослав Виславски и Иґор Варґа дали по три ґоли, а Виктор Микита и Стефан Дюрко по два.

Шлїдуюце 13. коло рукометаше Русина буду бавиц пред своїма навиячами у керестурскей Спортскей гали, процив Ґрафичара зоз Бездану.