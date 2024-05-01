Бод зоз госцованя у Бачкей Паланки

БАЧКА ПАЛАНКА – Фодбалски клуб „Русин” всоботу, 27. априла у дзевятим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Бачкей Паланки одбавел процив екипи ФК „Крила Країне”, а стретнуце закончене зоз нєришеним резултатом 1:1.

Русин бавел у составе –Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Лука Иличич (Дарко Сушич), Михаило Божович (Матей Кршич), Стефан Мароєвич (Велько Шомодї), Матей Саянкович, Иван Чапко, Илия Йованович (Деян Будински) и Деян Чернок (Стефан Тома). Єдини ґол за Русин дал Матей Саянкович.

У идуцим 10. колу ПФЛ Зомбор, на соботу 4. мая Русин будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ФК „Соко” зоз Новей Ґайдобри, а стретнуце почнє на 17 годзин.