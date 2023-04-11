Бод зоз госцованя

ЗОМБОР – Подросток Фодбалского клубу „Русин”, пияток 7. априла, у Зомборе одбавел 1. коло у своєй Подручней младежскей лиґи процив екипи „Раднички”, зоз нєришеним резултатом 0:0.

Домашнї на цалим стретнуцу, мож повесц, же нє мали анї єдну шансу дац ґол, док Русин мал, но нажаль шицки остали нєвихасновани.

Нєвигодни терен бул проблем, но ище векши проблем бул судия хтори мал очиглядну прихильносц спрам домашнєй екипи, та на цалим стретнуцу пискал вельо фаули и коло 30, 40 претаргнуца.

Русин наступел у составе – Молнар, Бодянец, К. Надь, М. Надь, Кочиш, Чонка, Иличич, Максич, Дудаш, Бики, Тома, Планчак.