Вода без присуства бактерийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основи документох до котрих мали увид новинаре Рутенпресу, по остатнїх анализох води котри окончел Завод за явне здравє Зомбор, вода у Руским Керестуре бактериолоґийно исправна, а по хемийских анализох єст арсену и орґанскей материї КНМО4 понад дошлєбодзени норми, алє важне наглашиц же тоти материї присутни у приблїжним количестве уж вецей як 20 роки.

Як дознаваме од директора ЯКП Руском Владимира Олеяра, штредком марца окончена порядна анализа води на водоводу и на контролних пунктох у валалє. Бактериолоґийни нєисправни прикладнїк води бул лєм у Дзецинскей заградки Цицибан, док на контролней анализи було без присуства бактерийох. Анализи зоз водоводу и валалскей амбуланти були без присуства бактерийох.

Олеяр наглашує же присуство бактериї у дзецинскей заградки було изоловане, и же то вироятнє пошлїдок бактерийох на чопох, а понеже шицки други места були без присуства бактерийох, нє було потреби обвисцовац явносц. У Цицибану у периодзе од анализи по анализу нє хасновали воду зоз водоводу.

Кед слово о хемийских анализох, директор Олеяр наглашел же вода у валалє уж роками нє за пице пре присусутво арсену котри першираз одкрити 2006. року одкеди ше анализує и його присуство у води. Попри тим, у води присутна и орґанска материя КМНО4 понад дошлєбодзеней гранїци.

У просторийох Рускому роби и пилот построєнє за пречисцованє води, зоз котрей одстранєни арсен и КМНО4. Там вода за пице доступна шицким 24 годзини на дзень.

Владимир Олеяр наявел и свойо присусутво на схадзки о води котра будзе орґанизована тей нєдзелї, 30. марца на 18 годзин у ресторану Бостон.