Боди остали у Кулпину

КУЛПИН – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 31. марца у пиятим колу першенственого стретнуца другей полусезони ПФЛ Зомбор, у Кулпину бавел процив лидера на таблїчки екипи ФК „Кулпин” и зазначел минималне пораженє зоз резултатом 1:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик (Велько Шомодї), Александар Кочиш, Лука Иличич, Стефан Мароєвич (Матей Кршич), Деян Будински, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Иван Чапко, Илия Йованович и Деян Чернок.

У идуцим 6. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 7. априла Русин будзе бавиц на Ярашу у Руским Керестуре процив екипи ФК „Липар” зоз Липару.

Стретнуце почнє на 16 годзин.