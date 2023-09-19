Боди остали у Липару

ЛИПАР – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 17. септембра, екипа Русина госцовала у Липару, дзе зазначела пораженє од домашнєй екипи зоз резултатом 3:0 (2:0).

После квалитетного змаганя котре Русиново бавяче одбавели у прешлим колу, тиж добре бависко видзене и внєдзелю у Липару на општинским дребию, алє нажаль лєм у першим полчасу.

Екипа Русина добре отворела тото змаганє, була ровноправни процивнїк, та аж и лєпша як домашня екипа Липару, но шицки Русиново напади закончовали ше на шеснац метерох. Як и на каждим општинским дербию, бавело ше твардейше, та додзелєни и даскельо жовти картони на обидвох бокох.

У першим полчасу видзени вецей нагоди, а найлєпша була у 15. минути кед бавяч Русина вишол на ґолмана, медзитим зоз нєпрецизним бицом лабда закончела у ґол ауту.

Пред конєц першого полчасу, точнєйше у 42. минути Русин достава ґол. После єдного корнеру за домашнїх, ґолман Русину Надь схопно реаґує, медзитим лабда ше одбива и домашнї бавяч дава ґол. Як ше рушело зоз половки терена, на повратну лабду, набегує бавяч Липара и зоз прецизним бицом зоз седемнац метерох звекшує резултат на 2:0, цо бул и резултат першого полчасу.

У другим полчасу було видно же Русиново бавяче мали дзеки, медзитим при оганяню резултатского заостатку достали ище єден ґол у 64. минути и зоз резултатом 3:0 за екипу зоз Липару положена точка на тим змаганю.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Иґор Грнчар (Небойша Попович), Александар Кочиш, Деян Павлович, Дарко Сушич, Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Андрей Малацко, Вукашин Перунович, Деян Чернок (Иличич Марио).

На нєдзелю, 24. септембра, у 7. колу Русин на домашнїм терену дочека екипу ФК „Раднички” зоз Раткова, а стретнуце почнє на 15:30 годзин.