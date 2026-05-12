Боди пошли до Ади

автор Д. Барна
РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски Рукометни клуб „Русин” одбавел внєдзелю, 10. мая у Спортскей гали у Руским Керестуре, дзешате першенствене стретнуце у Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Халас Йожеф 2” зоз Ади и страцел, а резултат бул 28:36 (12:16).

Ґоли за екипу Русина дали: Александра Штранґар (14), Николина Зорич (5), Єлена Шупица (4), Аня Симич (3) и Сабина Планчак (2).

За екипу Русина бавели: Николина Гарди, Аня Сендерак, Єлена Шупица, Аня Симич, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Хана Симич, Йована Шилованович, Дуня Заґорац, Николина Зорич и Александра Штранґар.

Екипу водзели Доминика Планчак и Мирослав Виславски.

У остатнїм, єденастим колу першенства Другей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц зоз екипу ЖРК Апатин.

