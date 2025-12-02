РутенпресСпортТексти

Боди пошли до Апатину

автор Д. Барна
автор Д. Барна 13 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 30. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел 11. першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ОРК „Апатин” и зазначел пораженє, та резултат бул 32:43 (16:21).

За ЖРК „Русин” бавели: Фейди Єлена, Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Єлена Шупица, Йована Шилованович и Николина Гарди.

Ґоли за екипу Русина дали: Єлена Шупица (9), Андрияна Штранґар (8), Кяра Будински (7), Сабина Планчак (5), Хана Будински (2) и Йована Шилованович (1).

Екипу Русина на стретнуцу водзел Мирослав Виславски.

Зоз одбавеним єденастим колом, закончена єшеньска часц першенства Другей лиґи Войводини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нови, стари простор, нови тим, стари смисел

Закончел ше Саям туризма

У Жаблю означени 13 мешаци од новосадскей траґедиї

На нєшкайши дзень, 2. децембер

На 35. Дньох Миколи М. Кочиша у Дюрдьове