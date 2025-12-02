Боди пошли до Апатину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 30. новембра, у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел 11. першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ОРК „Апатин” и зазначел пораженє, та резултат бул 32:43 (16:21).
За ЖРК „Русин” бавели: Фейди Єлена, Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак (c), Ема Венґрин, Єлена Шупица, Йована Шилованович и Николина Гарди.
Ґоли за екипу Русина дали: Єлена Шупица (9), Андрияна Штранґар (8), Кяра Будински (7), Сабина Планчак (5), Хана Будински (2) и Йована Шилованович (1).
Екипу Русина на стретнуцу водзел Мирослав Виславски.
Зоз одбавеним єденастим колом, закончена єшеньска часц першенства Другей лиґи Войводини.