Богата и плодна „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року „Костельникова єшеньˮ почала, 15. новембра зоз промоциями нових кнїжкох и стретнуцом зоз писателями у школи „Петро Кузмякˮ и у Доме култури зоз виставу фотоґрафийох иконостасох и промоцию нових кнїжкох и музично-литературним вечаром.

На соботу, 16. новембра у Кули, у школи „Петефи бриґадаˮ на 15 годзин почнє Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ. Истого дня у КПД „Дюра Кишˮ у Шидзе на 17 годзин будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями буду:

на нєдзелю, 17. новембра у КУД „Тарас Шевченкоˮ,

на пондзелок, 18. новембра на 13:30 у школи „Братство єдинствоˮ,

на вовторок, 19. новембра у Дюрдьове на 13:30 годзин у школи „Йован Йованович Змайˮ,

на штварток, 21. новембра у Коцуре у Руским доме на 18 годзин,

и на соботу, 23. новембра у Руским Керестуре, на 20 г у Младежским доме будзе отримана „Дньовкаˮ.