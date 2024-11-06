Богата и плодна „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року „Костельникова єшеньˮ почнє 15. новембра зоз промоциями нових кнїжох и стретнуцом зоз писателями у школи „Петро Кузмякˮ на 11:30, 12:15, и 13:10 годзин.

Предлужи ше истого дня у Доме култури на 18:00 годзин зоз виставу фотоґрафийох иконостасох и промоцию нових кнїжкох и музично-литературним вечаром.

На соботу у Кули, у школи „Петефи бриґадаˮ на 15 годзин почнє Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ. У Шиду ше истого дня у КПД „Дюра Кишˮ на 17:00 г отрима промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Нєдзелю, 17. новембра зоз промоцию нових кнїжкох и стретнуцом зоз писателями у КУД „Тарас Шевченкоˮ предлужи ше тото културне збуванє.

Пондзелок, 18. новембра на 13:30 у школи „Братство єдинствоˮ будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Вовторок, 19. новембра у Дюрдьове на 13:30 годзин у школи „Йован Йованович Змайˮ будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Штварток, 21. новембра у Коцуре у Руским доме на 18:00 г будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

И конєчно, на соботу, 23. новембра у Руским Керестуре, на 20:00 г у Младежским доме будзе отримана „Дньовкаˮ.