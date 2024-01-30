Богатa програма на коцурским Святосавским концерту (фото)

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре внєдзелю вечар, 28. януара з нагоди означованя Дня святого Сави КУД „Завичайне врело” отримало XI Святосавски концерт.

Традицийни концерт почал зоз Святосавску гимну, а пречитана и пригодна бешеда о живоце святого Сави, о його подоби, як и о значносци його дїла за сербску православну церкву, литературу и образованє у Сербиї.

Того вечара ше представели члени младшей фолклорней ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, члени Културно-уметнїцкого дружтва „Напредак” з Бушлетичу – Доня Ґрапска зоз Републики Сербскей, як и домашнї зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Завичайне врело”.

На сцени ше зменьовали танєчни точки зоз провадзеньом оркестра, рецитациї и бешеди, як и музични точки оркестра зоз Бачкей Паланки. Домашнї танцоше зоз „Завичайного врела” ше з тей нагоди представели зоз танцами зоз Шумадиї, з Бачки, зоз Сембериї, зоз Ґружи, з Пчинї и зоз танцами з Лесковцу, а програму збогацели и Озренски вез и танци з Восточней Сербиї котри виведли аматере зоз Републики Сербскей, як и наймладши фолклораше зоз коцурскей „Жатви” зоз хореоґрафиями „Ишло дзивче по воду” и „Танци коло води”. Школяр Основней школи Андрей Сабо виведол и пригодни рецитал у тей часци програми. Кажда точка того вечара була наградзена зоз моцним аплаузом численей публики.

Орґанизацию традицийного Святосавского концерту помогли Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Туристична орґанизация општини Вербас, Основна школа „Братство єдинство” и числени спонзоре зоз валалу и вербаскей општини, як и родичи дзецох – членох КУД „Завичайне врело” и Актив женох Дружтва.

По законченей програми, домашнї и орґанизаторе зоз КУД „Завичайне врело”, вєдно зоз шицкима госцами у учашнїками предлужели друженє.