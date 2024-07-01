Богата програма на Одгукох ровнїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого вечара 63. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” отримани ревиялни наступ руских ансамблох „Одгуки ровнїни” на котрим ше представели културно-уметнїцки дружтва з наших руских местох.

Програма почала зоз гимну Републики Сербиї „Боже правде” и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї „Браца Русини” хтору одшпивал Мишани хор Дома култури Руски Керестур котри пририхтала Еуфемия Планкош, а провадзел их Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” под руководством Кристияна Нярадия.

Фестивал потим привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, котри наглашел же Ружа виродзела шицки руски фестивали и же и далєй квитнє дзекуюци младим моцом. Рац тиж окреме привитал и високих госцох, и представительох општинских и покраїнских власцох. Фестивал привитали и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и заменїк покраїнского секретара за образованє, управу, предписаня и национални меншини Милина Хрнчяр, котри финансийно и найвецей помогли Фестивал.

Потим ше на лєтнєй бини у дворе керестурскей школи „Петро Кузмяк” руски дружтва представели численей публики зоз танцами и шпиванками котри виведли члени їх секцийох, од наймладших по найстарших.

Так, наступели нашо аматере з КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, зоз КУД „Жатва” з Коцура, зоз КПД „Иван Котляревски” з Бикич Долу, потим зоз КПД „Карпати” з Вербасу, зоз КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули. Наступели и аматере зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, зоз Дружтва Руснацох у Суботици, зоз Руского културного центру з Нового Саду, КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох у Репубкики Горватскей, и домашнї аматере секцийох Дому култури Руски Керестур.

Руководителька манифестациї „Одгуки ровнїни” була Андрея Штефанко, а конферансу водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос котри на концу подзековали на потримовки и вельочисленим спонзором з Руского Керестура.

По законченей програми друженє учашнїкох и публики зоз музику предлужене на пририхтаним просторе коло Спортскей гали.