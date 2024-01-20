Богата програма з нагоди швета Руснацох

БИКИЧ – У Доме култури вчера у орґанизаїиц КПД „Иван Котляревски“ и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох з богату програму означене националне швето Руснацох.

У мено орґанизатора шицких привитал предсидатель КПД „Иван Котляревски“ Деян Бобаль, а Марина Шолтис пречитала историйни податки о присельованю Руснацох на тоти простори Войводини и Сриму, односно Бикичу.

З тей шветочней нагоди виведзени сценски приказ обичай „На Вилїю вечар“ у виводзеню дзецох и старших членох бикичского дружтва, а порихтала их Люба Бобаль.

Слова було и о ювилею 100-рочнїци информованя на руским язику односно же 1924. року з друку вишло перше число „Руских новинох“ о чим бешедовал професор Зденко Лазор, а пречитал и єдну писню зоз спомнутих новинох хтору давно написал у новинох Янко Торма з Бикичу.

Тиж шветочносц вихаснована и за промоцию ДВД на хторим призначени обичаї хтори зачували Руснаци у Бикичу як цо валянє майового древка, обичаї за Вилїю, руска свадзба и други, а хтори представел професор Зденко Лазор.

Спред локалней самоуправи бул присутни предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович потим нашо паноцове о. Михайло Режак и о. Владимир Еделински Миколка як и госци з околних местох, после урядовей програми отримани коктел.