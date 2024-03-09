Богате понукнуце квеца з нагоди Осмого марцa (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Медзинародного дня женох, и того року од 6. по 8. марец, у центру Руского Керестура, було богате понуканє квеца и других пригодних дарункох.

През тоти три днї, у центру валала було коло 15 розлични штанди на котрих могло купиц богати асортиман швижо резаного квеца, квеца у черепчку як и рижни ручни виробки, лакотки и козметику.

По словох квецарох, найвецей им преходзели гвоздзики хтори могло купиц по 150 динари, потим ружи хтори були по 350 динари, а ту и рижни файти мушкатли за хтори требало видвоїц од 200 по 500 динари. Арвачки були по 50 динари, а було и рижни други квеца як цо – фикуси, филадендрони, кактуси, палми, зомбульки и рижни други кус еґзотичнєйши рошлїни.

И купци и тарґовци були задовольни зоз предаваньом, односно понукнуцом, а тарґованя би було ище вецей, гваря, кед би нє падал диждж.