Богате понукнуце на „Дньох бундавиˮ (фото)

КУЛА – Ювилейна 10. манифестация „Днї бундавиˮ отримана всоботу 12. октобра у центру Кули, и того року прицагла вельке число гражданох хтори мали нагоду купиц рижни домашнї продукти и уживац у богатей музичней програми.

Манифестация позберала представнїкох числених здруженьох, поднїмательох и ремеселнїкох, та польопривредних продуковательох як зоз Кули и кулскей општини, так и ширше.

Потим як присутних привитал предсидатель општини Кула Дамян Милянич, о значносци манифестациї кратко бешедовал и державни секретар у Министерству за бриґу о фамелиї и демоґрафиї Никола Вукелич, а потим манифестация предлужена зоз наступом на ґитари кантаутора Ивана Лещешена.

У рамикох манифестациї орґанизовани рижни еколоґийни роботнї, виложена була и мала фарма зоз рижнима домашнїма животинями, дзеци нїзших класох ОШ „Петефи бриґадаˮ зоз свою учительку порихтали карневал, а з истей школи наступел и Шкослки хор. Музичну часц програми збогацели и школяре Школи за основне музичне образованє зоз Кули зоз своїма наставнїками, а на концу, наступел и тамбурови состав „Ла Банда”.