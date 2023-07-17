Богати етно стол на традицийней коцурскей манифестациї

КОЦУР – Як єдна з провадзацих програмох другого дня традицийней коцурскей културней манифестациї було отверанє и представянє богатого етно стола у центру валала.

Вецей як 40 жени зоз Активу женох КУД „Жатва”, вєдно зоз женами з Активу женох КУД „Завичайне врело” и численима женами з валалу и того року приготовели рижни смачни домашнї єдла и збогацели тогорочну „Коцурску жатву”.

Традицию пририхтованя єдлох на етно столу вредни жени запровадзую вецей роки на „Коцурскей жатви”, а предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали привитала шицких нащивительох и поволала их най покоштую тото цо вони приготовели.

З тей нагоди на столїкох були виложени вельочислени руски єдла яки пририхтовали нашо баби, алє и други сербски и мадярски єдла. И того року нащивителє могли видзиц и як випатрал и цо ше находзело у дакедишнїм пасарайтове. Числени валалчанє, алє и госци того горуцого дня уживали у шицким цо коцурски жени приготовели за тогорочну „Коцурску жатву”.