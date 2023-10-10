Богати културни викенд

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 7. септембра отримана 11. манифестация дзецинскей Културно-уметнїцкей творчосци „Перши аплауз“.

Програма почала на 17 годзин у просторийох хижи Лавослава Ружички, а участвовали КУД „Осиф Костелник“ Вуковар, Танєчна ґрупа „Венера“ Вуковар, КУД „Яким Ґовля“ Миклошевци, КУД „Яким Гарди“ Петровци, Словацке културне-просвитне дружтво „Людевит Штур“ Илок и Дружтво „Руснак“ зоз Петровцох котре ше представело зоз наймладшу и штредню дзецинску ґрупу.

Перша, наймладша ґрупа „Голубчатка“, наступела зоз шпиванку Ручки ми заячку дай, а солистки Дора Грецешин и Лунафрея Тиркайла одшпивали шпиванку Любичица. Штредня ґрупа „Голубки“ наступела зоз трома точками: Мина Гарди и Салома Аризанович одшпивали По варошу дражичка, а ґрупа одшпивала шпиванку Ґол и одтанцовала танєц Бависко з метлу. Дзеци увежбала Наталия Гнатко, а матрици пририхтал Даниєл Служек.

Манифестацию орґанизовали Союз Русинох Републики Горватскей и домашнє КУД „Осиф Костелник“, а з финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ и Городу Вуковару.

Внєдзелю, 8. септембра отримана Медзинародна смотра дзецинских фолклорних ґрупох Мадярох РГ у месце Кородь. Учашнїки тогорочней Медзинародней смотри були Здруженє за пестованє мадярских обичайох Стари Янковци, КУД „Ади Ендре“ Кородь, КУД „Дарда“ Дарда, дзецинска ґрупа Мадярох Бели Манастир „Чилаксари“. Попри мадярских дружтвох, дзецинску творчосц указало и Дружтво „Руснак“ зоз Петровцох.

З пред ґрупи „Голубчатка“, наступела Дора Грецешин у соло виводзеню шпиванки Руки ми заячку дай, а штредня дзецинска ґрупа одшпивала шпиванки Ша ми тадзи преходзели и Ґол, а на остатку одтанцовали Руски народни танци. Дзеци пририхтала Наталия Гнатко.

Смотру орґанизовало домашнє КУД „Ади Ендре“, а з финансийну потримовку Совита за национални меншини РГ, Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Тординци.