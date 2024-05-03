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Богослуженя у Страсним тижню

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 118 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Страстним тижню, богослуженя за вирних парохиї Рождества Пресвятей Богородици ше одвиваю по шлїдуюцим розпорядку:

Нєшка, на Вельки пияток, 3. мая, на 8 годзин буду Царски часи, а на 15 годзин Вечурня Исусового хованя, а на 18 годзин будзе Єрусалимска Утриня.

На Вельку соботу, 4. мая, на 9 годзин будзе Служба Божа св. Василия Велького зоз Вечурню, а на 21 годзин будзе Воскресна утриня зоз литию, обходом, коло церкви.

На нєдзелю, 5. мая, Воскресенє Христово – Пасха. На 10 годзин будзе Служба Божа и пошвецанє паскох. На 18 годзин будзе Воскресна вечурня.

На Шветли пондзелок, 6. мая, други дзень Велькей ноци и швето велькомученїка Георгия, Дзуря. На 10 годзин будзе Служба Божа св. Йоана Златоустого, а на 18 годзин будзе Воскресна вечурня.

На Шветли вовторок, 7. мая, на 10 годзин будзе Служба Божа св. Йоана Златоустого, а на 18 годзин будзе Воскресна вечурня. Того дня будзе и мированє.

Вчера, на Желєни штварток, 2. мая, або здогадованє на Тайну Вечеру, на 9 годзин була споведз хорих, а на 18 г Вечурня зоз Службу Божу св. Василия Велького, а у предлуженю Утриня страсцох Христових, односно, читанє 12 Евангелийох.

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