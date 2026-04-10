Богослуженя на Вельку ноц

НОВИ САД – На Вельки пияток, 10. априла, строги пост, на 8 годзин будзе Утриня Страсцох Христових зоз читаньом 12 Евангелийох. На 16 годзин будзе служена Вечурня зоз покладаньом плащанїци до гробу – Хованє Христово. На 18 годзин будзе Єрусалимска Утриня.

На Вельку соботу, 11. априла, на 9 годзин будзе Вечурня зоз Литурґию св. Василия Велького. На 15 годзин у Будисави будзе Служба Божа зоз пошвецаньом кошаркох зоз пасхалним єдзеньом. На 20 годзин будзе Воскресна Утриня.

На нєдзелю, 12. априла Воскресенє Христово – Пасха Христова. Архиєрейска Литурґия зоз пошвецаньом кошаркох зоз пасхалним єдзеньом будзе на 10 годзин.

На пондзелок, 13. априла и на вовторок 14. априла Служби Божо и мированє буду на 10 и на 18 годзин.