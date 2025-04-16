Богослуженя у вельконоцним тижню

КОЦУР – У коцурскей Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици на ютре Вельки штварток котри будзе означени з Вечурню и Службу Божу Василия Велького (спомин Тайней вечери) на 19 годзин.

На Вельки пияток, строги пост. Рано на 8 годзин Утриня, 12 Страсни eвангелиї, на 15 годзин Вечурня зоз плащанїцу, хованє Исусово, а на 19 годзин у церковней сали будзе Дзевятнїца до Божого милосердия. На 20 годзин Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

Велька собота, 19. априла, дзень цихей молитви. Од 21 годзин будзе Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

На нєдзелю, 20. априла, Пасха, Воскресенє Христово. Перша Служба Божа того дня будзе Дзецинска на 8 годзин, а потим на 10 годзин почнє Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох у церковней порти. На 16 годзин будзе Вечурня воскресна.

На Шветли пондзелок, 21. априла, будзе мированє. На 7:10 годзин почнє Утриня, од 8 годзин Ранша Служба Божа, потим на 10 годзин Велька Служба Божа, а на 19 годзин Вечарша.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок. На 10 годзин будзе архиєрейска Служба Божа, зоз нашим владиком кир Георгийом Джуджаром и новопошвеценим дияконом Иваном Дацишином.