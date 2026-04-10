Богослуженя у вельконоцним тижню

КОЦУР – У коцурскей Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици нєшка, на Вельки пияток, строги пост. Рано на 8 годзин Утриня зоз 12 Страсни eвангелиї, на 15 годзин Вечурня зоз плащанїцу, хованє Исусово, а на 19 годзин у церковней сали будзе Дзевятнїца до Божого милосердия. На 20 годзин Єрусалимска утриня, плач Мацери Божей.

Велька собота, 11. априла, дзень цихей молитви. На 21 годзин будзе Вельконоцне саночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

На нєдзелю, 12. априла, Пасха, Воскресенє Христово. Того дня на 8 годзин будзе Дзецинска служба, на 10 годзин почнє Велька Служба Божа зоз пошвецаньом паскох у церковней порти. На 16 годзин будзе Воскресна вечурня.

На Шветли пондзелок, 13. априла, на 7:10 годзин почнє Утриня, на 8 годзин ранша Служба Божа, потим на 10 годзин велька служба, а на 19 годзин вечарша. На шицких службох будзе мированє.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок, з тим же на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа, зоз нашим владиком Георгийом Джуджаром.