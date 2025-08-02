Руски танєц и шпиванка представени у Болгарскей

НЕСЕБАР (БОЛГАРСКА) – На Интернационалним фестивалу у Несебару, Руснацох зоз Републики Сербиї представели нашо два културно-уметнїцки дружтва Тарас Шевченко зоз Дурдьова и Жатва зоз Коцура. Вони наступели пияток, 1. авґуста на 20 годзин.

Члени виводзацкей фолклорней ґрупи КУД Тарас Шевченко танцовали хореоґрафию Дюрдьовски мотиви, а членїци Дзивоцкей шпивацкей ґрупи КУД Жатва одшпивали вецей руски народни шпиванки.

Фестивал отримани на бини опрез Културного дому Святи Власт у центре Несебару, а орґанизує го Болгарски центер за уметнїцки фолклор „Нестия”

Тоти нашо два Дружтва вєдно одпутовали на фетивал штварток, 31. юлия, а заплановане же би дому рушели на вовторок, 5. авґуста.