Борба нєпреривно тирва

Катастрофалне трешенє жеми у Турскей и Сириї, о котрим ше бешедує днями, охабя чловечество без словох. Слики хтори сцигую зворушуюци, а число людзох хтори настрадали з дня на дзень рошнє. Ище страшнєйши предвидзаня же келїх нє годно виратовац, бо ше звалєло вецей як 7 000 обєкти и у обегованю з часом тими за ратованє людзох нє можу сцигнуц ґу шицким жертвом. Страшне и сознанє же нє шицки будинки спадли, даєдни и далєй ту, при цалком зруйнованих.

Наука ище вше нє може предвидзиц кеди ше затреше жем и як моцно, гоч ше уж зна хтори подручя на Планети у таких реґионох. Исную и строги правила у мурованю обєктох у таких зонох, алє питанє чи ше тоти правила почитую и применюю. Тото материялне ше надополнї, алє страцени людски животи занавше страцени, а пошлїдки тих траумох буду длуготирваци и боляци. На природни катастрофи чловечество нє ма адекватни одвит анї у 21. вику.

Ище страшнєйша траґедия войнох, котрих нє муши буц, а вони ше заш лєм нєпреривно случую, пре рижни интереси и причини. Тота остатня, война у України, указала траґични розмири, а людскому церпеню нєт конца. Руйную ше вароши, на милиони людзох нє у своїх обисцох, розселєни су ширцом Европи. Тоти цо остали дома жию без струї, без води, без зогриваня – у 21. вику.

Конєц войни ше анї нє нагадує. О мировних розгваркох нїхто нє бешедує. Количество оружия ше звекшує, а з нїм и число жертвох рошнє.

Жима помали преходзи, пред нами Стритениє и найвекше державне швето – Дзень держвносци у Републики Сербиї, хторе преславюєме у двох нєроботних дньох, 15. и 16. фебруара. Каждого року означує ше як здогадованє на початок Першого сербского повстаня и на преглашенє першого Устава Князовини Сербиї, хтори принєшени 1835. року на церковне швето Стритениє, та по нїм достал и мено.

Бул то єден з найсучаснєйших и найлибералнєйших Уставох у тедишнєй Европи, хтори кратко тирвал, лєм три тижнї, пре процивенє вельких силох. Вон заш лєм указал же тедишнї, з векшей часци нєписмени людзе, у борби за свою шлєбоду знали огранїчиц власц княза Милоша Велького, бо идеал им була шлєбодна держава Сербия.

Даяки нови простор шлєбоди, як випатра, и убудуце будзе мушиц себе вибориц и кажда идуца ґенерация, бо борба нєпреривно тирва!

Чи гевта зоз природу, чи гевта пре войну, за шлєбоду. Албер Ками гварел же шлєбода нїч инше, лєм нагода буц лєпши, а Аристотел же гевти цо надвладаю свойо страхи, буду правдиво шлєбодни. Шлєбода нє ма цену!

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