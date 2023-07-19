Бостан ше вецей нє предава у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Потераз ше у самим центру валала вше могло видзиц по два, або и три приколици зоз ґереґами и динями. Тераз то нє случай, понеже инспекция вецей нє дошлєбодзує предаванє на центру. По словох инспекциї, дошлєбодзене предавац 150 метери од самого центру валала, та продукователє мушели глєдац алтернативни ришеня. Тераз стоя кус далєй, у Русинскей улїчки спрам Крущичу. Дзепоєдни продукователє ґереґи и динї предаваю опрез своїх обисцох.

Сезона предаваня домашнїх ґереґох почала пред двома тижнями, перше тих випродукованих у Дироню и Деспотове, а пошвидко за нїма сцигли и домашнї керестурски ґереґи. Пред тим, у юнию, предавало ше ґереґи зоз южнєйших крайох, зоз Македониї и Греческей.

У Керестуре єст даскельо продуковательох ґереґох, а шицки ше складаю же пре досц жимни и дижджовни май початок сезони бул поцагнути. Цалосна продукция була просекова, алє каменєц направел вельку чкоду, яка потераз нєзапаметана.

Кед слово о цени бостану, хвильково є 60 динари по килоґраму.