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Представело ше Братство „Еґзитус”

автор М. Афич
автор М. Афич 52 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, внєдзелю, 16. марца представело ше Братство „Еґзитус” зоз Нового Саду, котре ше през живот по християнских чеснотох, у умереносци, намага радикално жиц по Eвангелиї у каждодньовим живоце як леґинє, заняти, заручнїки…

Братство представели грекокатолїк доц. др Милош Суботич и римокатолїк правнїк Адриан–Иштван Урач.

Як визначели, на тей драги духовного и физичного поднїманя велька су потримовка єдни другим, а на таки способ ше медзи иншим, векшина пририхтую за малженски живот же би бул автентични у каждим поглядзе, у чим их потримую и їх дзивки, заручнїци, або супруги.

Стретаю ше раз тижньово у Новим Садзе, за тераз их єст осем членох, половка су нашо грекокатолїки, половка римокатолїки, а духовнїк им однєдавна о. Ярослав Варґа, капелан керестурски. Иншак, їх братство часц ширшей заєднїци у Войводини и Горватскей. Отворени су и за нових членох.

У Керестуре ше представели ґрупи младих у Каритасу по Служби Божей на пол дванастей, а вец ознова и у Водици, дзе ше на три годзин служело Молебен.

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