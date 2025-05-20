Студенти маратонци були прияти у Бриселу

БРИСЕЛ – Студенти у блокади одлучели ше вибежац штафетни маратон до Бриселу, длугоки 1933 километри, як знак же їх протест нє чую и нє препознаваю домашнї институциї. До Бриселу сцигли 12. мая, а ютредзень ше урядово стретли зоз представителями Европского парламенту.

Як могло видзиц у дзепоєдних домашнїх медийох, алє и у велїх странских, после схадзки, студенти за медиї виявели же були барз крашнє дочекани и прияти, зоз полно почитованя и порозуменя.

На схадзки були присутни дзешецеро посланїки Европского парламенту зоз пейц политичних ґрупацийох. Як поведзене, шицки пейц ґрупациї котри заступаю розлични становиска, на тот завод були єдинствени и потримали студентох, преноша медиї, алє наглашуюци же ше на схадзки нє вияшньовали о политичних становискох.

Штафетни маратон студенти наволали „Од мойого валалу до Бриселу”, таку далєку драгу вибежала ґрупа од 21 студента, а дочекали их числени гражданє дияспори и домашнїх, и европски парламентарци.