Буц школяр на єден дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У цеку другого школского полрочя у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк“ порушана акция „Буц школяр школи Петро Кузмяк на єден дзень“. У акциї може участовавац кажда школа и кажди школяр осмей класи заинтересовани видзиц як насправди випатра живот школярох у школи на єден дзень.

Як визначела директорка школи Наталия Будински, заняти у керестурскей школи упознаваю нащивительох як школа функционує, упознаваю их зоз животом у доме школярох, зоз наставнїками и парняками. Же би упознали школу на єден специфични способ и єй каждодньови живот, нащивителє присуствую и на годзинох, уходза до кабинетох и на таки способ випробую живот у керестурскей школи.

Дзвери школи отворени шицким заинтересованим, додала Будинскова, лєм ше треба наявиц на меил школи, лєбо на дружтвени мрежи, конкретно на инстаґрам, та ше им такой орґанизує нащиву.

У рамикох тей акциї уж два ґрупи школярох зоз школи „Иса Баїич“ зоз Кули нащивели керестурску школу и дожили таке искуство.

Поволани шицки школяре осмих класох основних школох и зоз местох дзе єст нашо дзеци же би пришли видзиц як то випатра буц школяр у керестурескей школи на єден дзень.