Будинок Дзецинскей заградки будзе и реконструовани и преширени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох подписани контракт за финансиованє першей фази реконструкциї и добудови будинку Дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре, обявел нєдавно на своїх дружтвених мрежох предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич. Пре тоту причину, Милянич пияток 8. авґуста нащивел Дзецинску заградку, вєдно зоз секретаром Михайлом Пашом и директором ЯКП „Руском”, Владимиром Олеяром, же би ше утвердзело подробносци коло спомнутей реконструкциї.

Предсидатель Општини явносц о тим поинформовал прейґ своїх дружтвених мрежох, дзе визначел же вредносц роботох виноши 90 милиони динари, од чого, за чечуци рок, обезпечени 45 милиони динари.

У першей фази будзе реконструовани постояци обєкт, и окончена добудова нового кридла Дзецинскей заградки. На тот способ, наймладши у Руским Керестуре достаню вецей квадратного простору и лєпши условия за пребуванє и ученє, у модерней, функционалей и сучасно опременей Дзецинскей заградки, написал на своїх мрежох предсидатель Милянич.

Док ше направи нову часц будинку, стара, односно предня часц, ше нє будзе хасновац покля ше нє пороби и єй детальну реконструкцию, а вец ше будзе одлучовац о наменки тих преднїх просторийох, визначел з тей нагоди секретар Месней заєднїци, Михайло Пашо. Вон наглашел и же дзепоєдни нашо установи тиж нє маю адекватни просториї, як цо Национални совит, Библиотека, або Музична школа, алє ше о тим будзе накнадно одлучовац док придзе час.