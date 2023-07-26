Будинок нашей церкви и парохиї у Новим Садзе нє барз очкодовани

НОВИ САД ‒ После двох вельких бурйох у Новим Садзе, на будинку Церкви святих апостолох Петра и Павла, по словох пароха новосадского о. Ялияна Раца, дакус черепи порушани на апсиди, а чкоди на парохиялним будинку видно на старей часци з боку од улїци Йована Суботича, цо з часци саниране, а на новей часци тиж саниране кельо могло, бо чежко найсц исти черепи.

На будинку церкви, кельо могло затераз видзиц, єст менши очкодованя, нє було векши, слава Богу, а подробнєйше ше увидзи познєйше, бо треба патриц баржей од горе, гварел парох о. Рац.

По його словох, цо ше дотика обнавяня парохиялного будинка, то помали идзе. Достати пенєжи од Городу Нового Саду, з тим же єст вельо роботи. Обнавя ше фасаду, алє треба источасно и закрице, цо очиглядне з боку дзе бива дзияк.

Єст скоро три роки як тирва обнова парохиялного будинку, розцагло ше, та ше наздаваме же ше, з помоцу, заш лєм закончи так як треба, гварел о. Рац.