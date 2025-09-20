Будинок „Рускомуˮ достанє ошвижени випатрунок

РУСКИ КЕРЕСТУР – После велїх рокох, будинок Явного комуналного подприємства „Рускомˮ тих дньох достанє нови випатрунок, понеже тирваю роботи на його реконструкциї.

Роботи почали пред коло 10 днями, а у плану же би були закончени по конєц шлїдуюцого тижня.

З оглядом же вонкашньосц будинку уж роками у подлим стану, фасаду ше после одредзених пририхтуюцих роботох префарби, а нови, ошвиженши випатрунок достаню и облаки и амфор капура хтори тиж буду префарбени.

Трошки за комплетну реконструкцию, односно за поверхносц од коло 600 квадратни метери, кус вецей як 700.000 динари без ПДВ-а.

Роботи окончує фирма „Кудєрскиˮ зоз Вербасу.

Директор „Рускомуˮ, Владимир Олеяр, на тот завод визначел и же концом септембра подприємство купи трактор зоз прикочом хтори ше будзе хасновац за окончованє комуналних роботох у Крущичу, а за хтори „Рускомˮ тиж задлужени. Понеже „Рускомˮ потераз мал лєм єден трактор зоз прикочом, а з хторим заняти окончовали роботи и у Керестуре и у Крущичу, зоз купованьом новей механїзациї робота будзе ефективнєйше и швидше окончена у обидвох валалох, гварел директор „Рускомуˮ.