Буду додзелєни субвенциї за самозанятосц

КУЛА – Општина Кула розписує Явну поволанку за нєзанятих зоз териториї општини Кула за додзельованє субвенцийох за самозанятосц у 2024. року.

За прешли пейц роки тоту миру вихасновали 73 особи зоз евиденциї Националней служби за занятосц, док того року на републичним уровню зоз териториї општини Кула тоту миру вихасновали 16 нєзаняти особи, обвисцене на општинским сайту.

Средства за самозанятосц у 2024. року додзелює ше нєзанятим особом у форми субвенциї, у єднократней суми од 300 тисиячи динари по 330 тисиячи динари по хаснователю, же би основал предавальнї, задруґи або други форми подприємства, як и за снованє привредного дружтва, кед снователь у нїм снує роботне одношенє.

Явна поволанка отворена од дня обявйованя на сайту НСЗ и општини Кула, а остатнї рок за подношенє вимоги зоз биснис планом 31. авґуст 2024. рок.