Буду оформени три оддзелєня першей класи

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура тих дньох зоз Школскей управи Зомбор, Министерства просвити, сцигло допущенє же би ше оформело треце оддзелєнє школярох першей класи основней школи дзе ше уписали 50 першокласнїки.

За два оддзелєня то вельо, бо би бул очежани процес роботи, а за три потребне би було 60 школярох. Прето Школа глєдала окремне допущенє, та 1. септембра до першей класи почню ходзиц школяре у трох оддзелєньох, а водзиц их буду учительки Наталия Зазуляк, Мелания Рамач и Еуфемия Планкош.