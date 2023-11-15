Буду означени ювилеї руского образованя

РУСКИ КЕРЕСТУР -– У Руским Керестуре, 18. новембра будзе означованє значних ювилейох нашого образованя и писменосци – 100 роки од виходзеня „Граматики бачваньско-рускей бешеди” др Гавриїла Костельника, 120-рочнїца предшколского образованя у Руским Керестуре, и 270 роки образованя на руским язику.

Програму пририхтал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох, а преслава почнє на 12 годзин у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” зоз шветочним Активом наставнїкох.

У медзичаше за школярох, хтори приду зоз шицких местох дзе єст порядна настава лєбо дзе ше руски язик з елементами националней култури учи як виборни предмет, плановане обиходзенє найзначнєйших институцийох.

У Доме култири на 15:30 годзин будзе отворена вистава фотоґрафийох зоз прешлосци и терашньосци шицких тих школох, а на 16 годзин у велькей сали планована Шветочна академия. На нєй буду представени значни ювилеї и нашо образовни институциї, а учашнїки тиж буду представителє зоз шицких наших школох.

На шветочносц поволани и госци з ресорних министерствох и покраїнских секретариятох и други госци з фахових институцийох и представителє нашого образованя, култури и явного живота.

Тиж плановане же би ше и наша Церква уключела до означованя значних ювилейох зоз благодарнима Литурґиями, а точни датуми буду познєйше обявени.