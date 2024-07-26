Буду ше реализовац штири проєкти

ДЮРДЬОВ – Гражданє општини Жабель, прейґ явней поволанки, були поволани же би здружени поднєсли предклади проєктох, зоз локалней програми финансованя проєктох идентификованих през ,,участвованє гражданох” за 2024. рок.

По закончованю конкурса, до општини сцигли дзешец предклади проєктох.

Од дзешец предкладох, осем сполнєли шицки условия и достали средства за реализованє. Аж штири проєкти хтори поднєсли гражданє Дюрдьова достали средства, а то проєкти: ,,Вибудов терену за баскет зоз вибудову огради до драги у часци населєня Телепи, Дюрдьов”, ,,Ушорйованє дражки зоз приходом за инвалидох при Основней школи ,,Йован Йованович Змай” Дюрдьов”, ,,Ушорйованє приходу за инвалидох при просторийох Здруженя инвалидох роботи” и ,,Ушорйованє двора и паркинґу за потреби Добродзечного огньогасного дружтва у Дюрдьове”.

Окрем тих проєктох, у плану же би ше реализовало два проєкти у Жаблю и по єден проєкт у Ґосподїнцох и Чуроґу.