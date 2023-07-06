Буду ушорени драги до хотара на трох локацийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Владимир Ґалич, штредком юния уручел контракти о додзельованю вкупно 400 милиони динари безповратних средствох за ушорйованє драгох до хотара и драгох за отресанє блата, у 26 локалних самоуправох у АП Войводини.

За ушорйованє драгох до хотара на териториї општини Кула у – Липару, Червинки, Руским Керестуре и Крущичу опредзелєне скоро 20 милиони динари, од хторих секретарият обезпечи скоро 13 милиони, а локална самоуправа 7 милиони динари.

На тот завод, у Руским Керестуре ше будзе класц тварду подлогу на трох локацийох дзе найгорши дильови, односно на трох локацийох хтори одредзени по приоритету – на Малим Селищу у предлуженю улїци Ирини Провчи, потим у предлуженю улїци Войводянских бриґадох, кадзи рибняк „Еделинскиˮ и на Косцелїску. Роботи ше обчекує у наиходзацим периодзе.