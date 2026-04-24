Будуци першокласнїки були нащивиц школярох

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня, будуци першокласнїки зоз двох ґрупох дзецинскей заградки „Цицибан” нащивели обидва оддзелєня терашнїх першокласнїкох у ОШ „Петро Кузмяк”.

У тим школским року у Цицибану пририхтуюцо предшколску програму законча 48 дзеци зоз двох ґрупох – Пчолкох и Штрумфох. Вєдно зоз своїма учительками, Наташу Настасич, Наташу Варґа и Емилку Костич, оводарци були при першокласнїкох и їх учителькох.

Домашнї школяре и учительки их сердечно дочекали, препущели им школски лавки, и вєдно през ученє и бависко, указали як то випатра єдна школска годзина. На таки способ оводарцом приблїжели школу у хторей, уж од септембра и вони буду школяре.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

За „Жатву” средства по конкурсу зоз Министерства

Нєшка на Мемориялу „Чарни лебед”

„Авантури єдного робота” премиєрно пред домашню публику (фото)

Школяре пиятей класи направели дружтвени бависка (фото)

Креативна роботня з нагоди Дня планети Жеми