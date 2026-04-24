Будуци першокласнїки були нащивиц школярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня, будуци першокласнїки зоз двох ґрупох дзецинскей заградки „Цицибан” нащивели обидва оддзелєня терашнїх першокласнїкох у ОШ „Петро Кузмяк”.

У тим школским року у Цицибану пририхтуюцо предшколску програму законча 48 дзеци зоз двох ґрупох – Пчолкох и Штрумфох. Вєдно зоз своїма учительками, Наташу Настасич, Наташу Варґа и Емилку Костич, оводарци були при першокласнїкох и їх учителькох.

Домашнї школяре и учительки их сердечно дочекали, препущели им школски лавки, и вєдно през ученє и бависко, указали як то випатра єдна школска годзина. На таки способ оводарцом приблїжели школу у хторей, уж од септембра и вони буду школяре.