Будзе бал КПД „Карпати” у Вербаше

ВЕРБАС – Традицийни бал у Вербаше котри орґанизує КПД „Карпати” будзе отримани шлїдуюцей соботи, 25. фебруара, у ресторану „Єсенїн”.

Бал почнє на 20 годзин, а за шицких госцох будзе пририхтана богата вечера и томбола. Цена уходнїци 2.500 динари, до котрей, окрем вечери, уключене и нєогранїчене пице.

Госцох того вечара будзе розвешельовац оркестер „Стари Вербас”.

Уходнїци за тогорочни бал мож купиц каждого дня од 18 по 20 годзин у просторийох Дружтва, лєбо резервовац на число телефона 063/ 541 089.