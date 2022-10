ДЮРДЬОВ – Млади зоз дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” орґанизую їх традицийни Бал младих. Бал будзе 12. новембра, з початком на 20 годзин.

Уходнїца виноши 1800 динари, а мож ю резервовац на число телефона 061/1303933, при Валентини Салаґ, лєбо на инстаґрам боку @mladez.djurdjov.

За добру атмосферу того року будзе задлужени бенд ,,Коцурски бетяре”.

