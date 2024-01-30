ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, на соботу, 3. фебруара, од 20 годзин будзе „Бал широких сукньох”.

Орґанизована будзе и богата томбола, а присутних будзе увешельовац Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. До цени уходнїци од 3.000 динари ураховани вечера и пице. Жени и дзивки хтори ше поприбераю до святочней рускей широкей сукнї уходнїцу нє плаца.

Уходнїцу мож резервовац при Владимирови Балїнтовому на число телефона 064/2780235 и при Мирославови Саламуновому на число телефона 064/4201260.