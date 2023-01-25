Будзе ,,Бал широких сукньох”

ДЮРДЬОВ – На соботу, 4. фебруара, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з початком од 20 годзин отрима ше „Бал широких сукньох”.

Того велара будзе орґанизована богата томбола, а присутних будзе увешельовац Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. До цени уходнїци од 2500 динари ураховани вечера и пице. Жени и дзивки хтори ше поприбераю до святочней рускей широкей сукнї уходнїцу нє плаца.

Уходнїцу мож резервовац при Владимирови Балїнтовому на число телефона 064/2780235 и при Мирославови Саламуновому на число телефона 064/4201260.