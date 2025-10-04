Будзе безплатни ултразвучни препатрунок першох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Безплатни превентивни, ултразвучни препатрунки першох за жени до 45 роки буду окончени у вецей местох општини Кула, а у Руским Керестуре препатрунок будзе на пондзелок, 6. октобра, у центру валала од 13 до 19 годзин.

Препатрунок будзе орґанизовани и у центру Червинки, на нєдзелю 5. октобра, потим и у Кули, на вовторок 7. октобра у обидвох местох у истим термину, од 13 по 19 годзин.

„Контрола у твоїх рукохˮ проєкт Здруженя „Героиниˮ хтори и того року обидзе 13 городи у Сербиї, зоз цильом же би ше през превенцию зачувало здравє женох и подзвигло свидомосц о важносци порядних препатрункох.