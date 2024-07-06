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Будзе драгша предплата за РТС и РТВ

автор Я. Дюранїн, Фото В. Вуячич
автор Я. Дюранїн, Фото В. Вуячич 41 Опатрене

БЕОҐРАД – Предплата за РТС и РТВ будзе 50 динари драгша, предвидзене зоз предлогом вименкох Закона о дочасовим ушорйованю способу наплати такси за явни медийски сервис – пише портал N1.

Место 299 динари, мешачну таксу за Радио телевизию Сербиї и Радио телевизию Войводини ше будзе плациц 349 динари, пише у предлогу вименки закона хтори 4. юлия усвоєла Влада Сербиї.

Як пише у обгрунтованю, причина за подрагшенє предплати то векши трошки дїлованя явних медийских сервисох хтори виволани ю макроекономску и ґлобалну економску ситуацию.

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