Будзе драгша предплата за РТС и РТВ

БЕОҐРАД – Предплата за РТС и РТВ будзе 50 динари драгша, предвидзене зоз предлогом вименкох Закона о дочасовим ушорйованю способу наплати такси за явни медийски сервис – пише портал N1.

Место 299 динари, мешачну таксу за Радио телевизию Сербиї и Радио телевизию Войводини ше будзе плациц 349 динари, пише у предлогу вименки закона хтори 4. юлия усвоєла Влада Сербиї.

Як пише у обгрунтованю, причина за подрагшенє предплати то векши трошки дїлованя явних медийских сервисох хтори виволани ю макроекономску и ґлобалну економску ситуацию.