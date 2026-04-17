Будзе еколоґийни сход

ЖАБЕЛЬ – Гражданє Општини Жабель, на нєдзелю, 19. априла на площи, опрез будинку Општини Жабель буду орґанизовац еколоґийни сход „Нє дам Жабель! Нє дам Єґричку!֨”.

Сход ше орґанизує пре информованє явносци о можлївим заґадзованю еколоґийней системи, окреме воздуху и поджемних водох, а пре будованє комплексу за рециклажу пнеуматикох, на локациї 7499/4 КО Жабель, чия процедура виробку проєктох и збераня потребней документациї у виробку.

Здогаднїме же стреду 15. априла отримана явна презентация урбанистичного проєкту урбанистично-архитектонского розробку локациї 7499/4 КО Жабель за потреби реконструкциї иснуюцого обєкту зоз надбудову, адаптацию и пренамену комплексу за рециклажу пнеуматикох. На Явней презентациї гражданє ше найвецей випитовали о защити еколоґийней системи, яки мири коло того превжати, алє и чи єст параметри же би ше годно познєйше поровнац, та и доказац чи и як вплївую на еколоґийну систему.

Сход будзе на 17 годзин.

Тирва петиция котру порушали гражаданє општини, и котру мож опатриц на тим ЛИНКУ.