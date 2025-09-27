Будзе Фестивал народного облєчива и прикраскох

НОВИ САД/ФУТОҐ – Културни центер „Младосц” Футоґ орґанизує осемнасти Фестивал народного облєчива „Бисерна ґрана”, од 2. до 5. октобра у Новим Садзе и у Футоґу.

Фестивал повязує културно-уметнїцки дружтва, колекционерох и уметнїкох з держави и иножемства, промовуюци богатство и значносц традициї.

Програма облапя Вечар шпанскей култури, Конференцию „Нїтки прешлосци – нїтки будучносци”, концерт и ґала ревию народного облєчива у Сербским народним театру.

Уход на шицки програми ше нє будзе наплацовац.

Вецей информациї мож пренайсц на сайту XVIII Festival Biserna grana