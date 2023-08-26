Будзе Мото-стретнуце на базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мото-клуб „Екипа моторокˮ нєшка на базену у Руским Керестуре по други раз орґанизує свою манифестацию Мото-стретнуце.

Нєшка орґанизаторе за 18 годзин заплановали отверанє кампу, а од 20 годзин наступ рок ґрупи „Нешто измеђуˮ.

Наютре, после фриштику, предвидзени байкерски бависка, полудзенок, потим дефиле байкерох през валал зоз своїма превозками, а у вечарших годзинох обчекує ше концерт двох бендох. На 21 годзин наступи зомборски гард рок бенд „Trilogyˮ, а од полноци ище єден рок венд „D’ Frižidersiˮ.

На нєдзелю после фриштику предвидзене випровадзанє госцох.

Уход ше нє будзе наплацовац, а вецей информациї мож достац на число телефона 065/9704224.