Будзе вибудована канализация у Коцуре и Савиним Селу

ВЕРБАС – У општини Вербас треба же би почала вибудов двох колекторох длужини 9,8 километри и 21 километер нєподполней канализацийней мрежи, а подпредсидателька Влади и министерка защити животного стредку Ирена Вуйович подписала контракт о тим.

По сообщеню, у цеку шлїдуюцого року, на основи того контракту, почнє вибудов у двох местох вербаскей општини – у Коцуре и Савиним Селу.

На подписованю контракту присуствовал и предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац котри визначел же, кед слово о капиталней инфраструктури у општини Вербас, нєподполна канализацийна система представя єден з найважнєйших проєктох котри ше муши реализовац цо скорей.

Слово о канализацийней мрежи у Коцуре и Савиним Селу дзе, як гварел Ґлушац, аж 6.000 людзох будзе пущац одрутни води до новей системи, а нє до септичних дзирох. Вецейнїсти хасен будзе од тей инвестициї за цале дружтво. Окрем же жительом будзе унапредзени квалитет живота, ак додал Ґлушац, значно будзе унапредзене очуванє животного стредку и звекшани капацитет роботи и функционалносци Централного пошореня за преробок одрутних водох, а так ше твори условия за чисценє Велького бачкого каналу.

Општина Вербас и Министерство защити животного стредку догварели и у хторим напряму треба же би було предлужене сотруднїцтво двох орґанох власци.