Будзе обука за хаснованє пестицидох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фаховци зоз Польопривредней фаховей совитодавней служби Вербас отримаю обуку за безпечне хаснованє пестицидох у валалє, а приявиц ше мож у просторийох Месней заєднїци 26. и 27. фебруара, и 2. и 3. марца, од 9 до 12 г.
Обуки ше будзе орґанизовац у Керестуре, спрам ресурсох ПФСС Вербас, по потреби, у зависносци од числа приявених особох, а по єдней ґрупи може буц найвецей 30 особи.
Спомнута обука обовязна за шицки польопривредни ґаздовства, досц лєм же би ношитель або єден член прешол обуку. По законченим викладаню, приявени буду покладац тест, а потим достаню сертификати.
Попри тим, мож ше приявиц и за обуки котри ше поряднє отримує у просторийох ПФСС Вербас на мейл obuke.pesticidi@pssvrbas.rs.
У прилогу и линки за приявни формулар и приклад уплатнїци. https://psssvrbas.rs/dokumenta/2025/Zahtev-za-obuku-profesionalnih-korisnika.pdf https://psssvrbas.rs/dokumenta/2025/Uplatnica-za-obuku-profesionalnih-korisnika.pdf