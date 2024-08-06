Будзе реконструована гайзибанска драга Вербас–Зомбор

ВЕРБАС – У наиходзацим периоду, у рамикох Програми реконструкциї и модернизациї реґионалних гайзибанских драгох у Сербиї, котри порушали „Инфраструктура желєзнїци Сербиї” и Министерство будовательства, транспорту и инфраструктури, обновена будзе и гайзибанска драга Вербас–Зомбор длуга 52 километери.

По сообщеню зоз „Инфраструктура желєзнїци Сербиї”, медзи Вербасом и Зомбором нєшка нєт путнїцки гайзибани, лєм терховни. Просеково, мешачно по тей газибанскей драги прейдзе коло 30 терховни желєзнїцки композициї, углавним зоз швидкосцу медзи 20 и 30 километери на годзину. Понеже спомнута гайзибанска драга нє електрификована, тадзи можу исц лєм дизел локомотиви и гайзибани.

Як визначую з того подприємства, после реконструкциї по тей гайзибанскей драги годни исц гайзибани зоз швидкосцу од 120 километери на годзину. То скраци час путованя, а унапредзена будзе безпечносц и сиґурносц желєзнїцкого транспорту, а по нєй годни окончовац транспорт електро локомотиви и гайзибани.

Гайзибанска драга на спомнутей релациї єдноколяйова, нєелектрификована, до транспорту є пущена ище 1906. року. Пред 60 роками реконструоване 35 километери тей гайзибанскей драги, покля друга часц була ремонтована пред 35 роками.