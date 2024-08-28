Будзе руске оддзелєнє першей класи у Коцуре

КОЦУР – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу н национални меншини – национални заєднїци дал согласносц Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре же би витворела наставни план и програму на руским язику за штверих школярох, уписаних до першей класи у школским 2024/2025. року, сообщела директорка Основней школи Сенка Мученски.

Позитивне думанє и согласносц коцурска Основна школа достала и од Школскей управи Нови Сад, так же до першей класи руского оддзелєня од септембра руша штири школярки. Їх будзе водзиц учителька Славка Хромиш.

Здогаднїме, Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура концом юния послала вимогу Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци за согласносц же би витворела наставни план и програму на руским язику за штверих школярох, уписаних до першей класи у школским 2024/2025. року.

По сообщеню директорки Основней школи Сенки Мученски, то процедура котру ше мушело випочитовац, понеже нєобходне послац вимогу Покраїнскому секретарияту за образованє же би дал согласносц за витворйованє наставного плану и програми на руским язику за менєй як 15 школярох.

Як наведла Мученскова, до першей класи ше уписали штверо школяре, хтори ше приявели же би наставу провадзели на руским язику. У вимоги визначена и важносц отримованя континуитету витворйованя настави по руски.

Национални совит рускей националней меншини дал позитивне думанє у поступку даваня согласносци на витворйованє оддзелєня на руским наставним язику у хторим менєй як 15 школяре.