Будзе ше преверйовац як виписани назви улїчкох по руски

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох (НСР) отримана пондзелок, 30. септембра, прейґ Зум платформи.

Схадзку зволала предсидателька одбору Блажена Хома Цветкович и присуствовали члени Одбору и предсидатель НСР Йоаким Рац, предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач и секретар НСР Таня Арва Планчак.

По словох предсидательки Одбору Блажени Хома Цветкович на дньовим шоре були шейсц точки, а бешедовало ше о посиланю виполнєтих Питальнїкох локалним самоуправом, односно же би ше спозорело локални самоуправи на неґативни одвити хтори вони послали, и глєдало одвит и заєднїцке ришенє. Присутни ше зложели же би ше послало вимогу до ТВ Нови Сад за поставянє табли Руснака, И. Тимка у голу ТВ, хтора дакеди стала у бувшим будинку Радия, алє у медзичаше ше страцела.

Точка о посиланю фотоґрафийох локалним самоуправом зоз погришно виписанима улїчками и таблами мала тиж вельо предкладаня. На схадзки заключене же би ше тим хтори маю компетентносц коло виписованя таблох предложело най ше вше консултую зоз НСР. Догварене и же би ше предложело мена визначних Руснацох по хторих би ше волали новосадски улїчки, и вєдно з їх биоґрафиями послало до Скупштини городу.

Тиж було бешеди и о одходу делеґациї НСР и його двох Одборох до Прешовского краю у Словацкей дзе би ше нащивело институциї, школи у хторих ше русински язик хаснує службено.